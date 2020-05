Ospedale di Chieti, Sara Marcozzi (M5s): "Serve una nuova struttura all'avanguardia"

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi chiede alla Regione di attivarsi per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Nei giorni scorsi la pentastlellata aveva presentato un'interpellanza all'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì per conoscere le intenzione della giunta sul futuro del presidio teatino

“Il Presidente Marsilio e tutta la giunta regionale Lega-Fdi-Fi devono avere ben chiara una cosa: Chieti ha bisogno di un nuovo ospedale. Lo ripetiamo da anni, così come ripetiamo che il project financing ideato sia quanto di più lontano dalle esigenze del territorio, esponendo la Regione al rischio di una spesa tutt'altro che vantaggiosa per le tasche degli abruzzesi. Il fatto che, pochi giorni fa, anche l'Assessore alla Sanità Verì si sia finalmente dichiarata contraria a questo progetto di finanza, non può comunque distogliere la maggioranza dall'obiettivo finale, che rimane quello di realizzare il nuovo ospedale"

Per realizzare la nuova struttura secondo Marcozzi "la giunta ha il dovere di attingere dalle risorse a disposizione dal Fondo per l'edilizia sanitaria nazionale per mantenere il completamento della struttura sotto lo stretto controllo delle istituzioni regionali, senza essere abbandonata alle mani dei privati, e donare a Chieti una struttura finalmente all'avanguardia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine la consigliera regionale invita il presidente Marsilio e l'assessore Verì a valutare l’operato della Direzione Generale della Asl 02 e disporre tutti gli approfondimenti necessari nel caso in cui venisse effettivamente confermato un ingiustificato e ulteriore indebitamento . Se si dovesse trovare qualsiasi tipo di relazione tra un peggiore andamento delle casse della Asl sarà dovere dei vertici regionali prendere conseguenti provvedimenti”.