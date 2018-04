Nomina membro comitato Adsp, Marcozzi: “D’Alfonso rispetti la volontà della comunità ortonese”

Con la decadenza del senatore Coletti, la Regione è chiamata alla nomina di un nuovo membro nel Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. In consiglio comunale a Ortona è stato presentato un ordine del giorno, che sarà discusso nei prossimi giorni, in cui si chiede al presidente D’Alfonso di proporre l’ingegner Tommaso Giambuzzi quale nuovo membro del Comitato dell’ADSP.

“Si tratta di un ruolo fondamentale per Ortona e per il futuro dell’intera regione. Il Consiglio Comunale di Ortona ha indicato l’ingegner Giambuzzi quale membro del Comitato dell’ADSP. Ritengo che Regione Abruzzo e il presidente-senatore Luciano D’Alfonso debbano rispettare la volontà e le indicazioni di una intera comunità. Ho conosciuto l’ing. Giambuzzi quale professionista di grande esperienza, competenza ed etica, tutti presupposti per saper coniugare le giuste aspirazioni di rilancio e sviluppo del porto di Ortona con le necessità di coltivare il rispettare dell’ambiente e dei luoghi circostanti” commenta Sara Marcozzi, consigliere regionale M5S.

“Per questo chiederò al Presidente della III Commissione (Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive), Lorenzo Berardinetti, di audire a stretto giro il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, al fine di attivare un processo di nomina partecipato, quanto più collegiale possibile e rispettoso del territorio” conclude Marcozzi.