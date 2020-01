Movimento 5 Stelle, eletti i facilitatori regionali per l’Abruzzo

Si sono tenute sulla piattaforma Rousseau le votazioni per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro del M5s. Gli iscritti abilitati al voto hanno espresso un totale di 53.846 preferenze per le tre aree: Formazione e coinvolgimento; Relazioni interne.

I facilitatori sono simili a dei coordinatori regionali, ai quali "è affidato il compito di lavorare sul territorio affinché il Movimento possa far crescere la sua organizzazione in ogni singola regione". I facilitatori opereranno "a titolo gratuito" in tre aree principali: relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc); relazioni interne (rapporti con gli eletti cinquestelle della regione, punto di supporto per le liste); formazione e coinvolgimento (sia la formazione degli eletti e degli iscritti, sia il coinvolgimento di nuove persone che sono interessate a far parte del Movimento).

Per l'Abruzzo gli eletti sono: alla Formazione e coinvolgimento, il teramano Fabio Berardini che è attualmente Portavoce alla Camera dei Deputati; alle Relazioni interne la consigliera comunale di Bellante (Te), Patrizia Terzilli, mentre alle Relazioni esterne il compito è affidato a Livio Sarchese, candidato Sindaco M5s alle comunali 2016 di Francavilla al Mare.