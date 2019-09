La denuncia dei 5 stelle: "Nessuno sa come verranno impiegati i fondi regionali per l'aeroporto"

“Saremmo ben contenti di votare a favore del contributo all’aeroporto d’Abruzzo, ma il governo di centro destra sta facendo tutto quanto è in suo potere per forzare le regole delle Commissioni di Regione Abruzzo, costringendoci a votare leggi senza conoscere la concreta destinazione dei soldi degli abruzzesi”.



Commenta così il capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, Sara Marcozzi a margine delle sedute delle commissioni regionali che si sono tenute oggi all'Aquila: “Dalle 9 di questa mattina – prosegue – il centro destra e tutti i dirigenti auditi in commissione alla domanda ‘Come è stato quantificato 1 milione di euro?’, hanno risposto ‘Non lo so'. Mai vista tanta approssimazione mista alla presunzione di voler forzare il voto. Il buon senso, tante volte chiamato in causa a sproposito dalle forze politiche che governano la Regione, dovrebbe suggerire di conoscere prima come si ha intenzione di utilizzare i soldi dei cittadini e poi prendere una decisione. Qui, invece, siamo di fronte a una delle tante decisioni che questa maggioranza prova a prendere facendo il percorso opposto”.



“È per questo – conclude – che abbiamo richiesto l'audizione dei vertici di Saga e del presidente Marco Marsilio, affinché i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini abruzzesi siano messi al corrente di come viene utilizzato questo ingente stanziamento di denaro. Il nostro aeroporto deve essere una risorsa per l'Abruzzo, non possiamo più permetterci né di sprecare fondi né di rimanere all'oscuro su come questi verranno utilizzati”.