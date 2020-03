Fossacesia si ferma per un minuto in memoria delle vittime del Coronavirus

Per esprimere il lutto di tutta Fossacesia per le morti provocate dal Coronavirus, per dimostrare vicinanza a chi lotta negli ospedali ed a casa per sconfiggere il virus, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, al mondo del volontariato, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a mezzogiorno di oggi, ha aderito all'iniziativa dell'Anci, di tenere un momento di riflessione e raccoglimento.

Il minuto di silenzio si è svolto davanti al palazzo comunale di Fossacesia. Insieme ai primo cittadino, gli assessori Maria Angela Galante, Giovanni Finoro, Danilo Petragnani e Maura Sgrignoli, il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio e il responsabile della Protezione Civile di Fossacesia e consigliere comunale Umberto Petrosemolo. Alla cerimonia ha preso parte anche una rappresentanza del Gruppo di Protezione Civile di Lanciano dell’Ana Abruzzi.

