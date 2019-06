Mercatone Uno, Marcozzi: "Regione faccia la sua parte e dia seguito al lavoro del ministro Di Maio"

“Il Ministero dello Sviluppo Economico presenterà un emendamento al Decreto Crescita per ampliare il Fondo per le vittime di mancati pagamenti, dal valore di 30 milioni di euro, anche ai fornitori di Mercatone Uno. Ad annunciarlo è stato il Ministro Luigi Di Maio, confermando l’attenzione massima che il governo del MoVimento 5 Stelle sta ponendo sulla questione fin dalla notizia del fallimento della Shernon, il 24 maggio scorso”.

Lo afferma il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che prosegue: “Nella nostra regione Mercatone Uno ha tre punti vendita e 105 dipendenti che sono stati mandati a casa improvvisamente, senza alcun tipo di preavviso. L’auspicio è che possa arrivare il prima possibile l’autorizzazione dal Tribunale di Milano alla procedura di amministrazione straordinaria. Ciò consentirà di riprendere l’esercizio provvisorio e permetterà il ricorso agli ammortizzatori sociali”.

Poi si rivolge alla giunta regionale di centrodestra affinch: "faccia la propria parte e segua col massimo dell’attenzione lo sviluppo della crisi di Mercatone Uno, lavorando in costante sinergia col Mise, che come testimoniato dai fatti ha compiuto tutti gli atti possibili in attesa di poter procedere alla fase di reindustrializzazione”.