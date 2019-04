Anche Marsilio al Vinitaly: "In Abruzzo tanta qualità"

“Abbiamo vini di ottima qualità, l’export è in crescita e ciò testimonia come l’innovazione e la specializzazione seguite dalle cantine abruzzesi nel corso degli anni hanno portato qualità ai nostri vini. Siamo orgogliosi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, in visita istituzionale oggi al Vinitaly di Verona. Il presidente ha incontrato i produttori e il presidente del Consorzio Vini d’Abruzzo, Valentino Di Campli. Nella visita, il presidente Marsilio è stato accompagno dal presidente della Commissione agricoltura del Consiglio regionale, Emiliano Di Matteo, e dal consigliere regionale Luca De Renzis, che hanno raccolto le istanze del comparto vitivinicolo.

“Il vino – ha detto ancora Marsilio – è un ottimo veicolo per promuovere il territorio. Il vino è intimamente collegato al territorio di origine, infatti attraverso il vino si scoprono la terra, il luogo, il paese e la cultura che lo hanno prodotto. E poi è un grande richiamo per il turismo ed è un veicolo di crescita sociale ed economica per una comunità”.