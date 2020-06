Marsilio risponde alle polemiche: "Processato per l'apertura del primo maggio, ma zero contagi 15 giorni dopo"

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, torna sulle polemiche che vennero generate per la decisione di riaprire alle attività all'aria aperta scorso 1 maggio nonostante le restrizioni imposte dal decreto governativo.

Marsilio rispedisce al mittente le accuse lanciate più di un mese fa dall'opposizione a distanza di tempo e con in mano i dati dei contagi.

«Siamo in un Paese che fino a poche settimane fa considerava un untore chi andava a correre in un parco o si faceva qualche chilometro in bicicletta», dichiara il presidente della giunta regionale, «il sottoscritto è stato processato dalle opposizioni perché nella settimana del primo maggio ha adottato ordinanze che facevano riprendere attività all'aria aperta».

Marsilio si focalizza in particolare su un caso: «A Pescara nacque processo su quel che accadde in quel fine settimana del primo maggio e 15 giorni dopo c'erano zero contagi e questo dimostra che si può vivere senza paranoie, ai tempi del Covid, con le dovute attenzioni e facendo i conti con le autorità mediche e scientifiche che dobbiamo rispettare».