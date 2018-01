E' il giorno di Luigi Di Maio a Chieti

Oggi, domenica 21 gennaio, Luigi Di Maio (M5S) farà tappa nella nostra regione: il candidato presidente del consiglio sarà a Chieti alle ore 12.30 (e non, come detto in un primo momento, alle ore 14,30) per incontrare le associazioni di categoria presso la Camera di Commercio, in piazza G.B. Vico, ma non mancherà di farsi vedere anche all'Aquila e Pescara, dove annuncerà le liste definitive che verranno presentate alle prossime elezioni politiche.

Il tour abruzzese di Di Maio si concluderà alle 19 con un incontro pubblico al teatro Politeama Ruzzi di Vasto. Ad accompagnarlo ci saranno i consiglieri regionali Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Riccardo Mercante.

Di Maio illustrerà il programma di governo del Movimento 5 Stelle, costruito sulle scelte che i cittadini hanno espresso attraverso la Piattaforma Rousseau e redatto sulla base delle reali necessità degli italiani e degli abruzzesi.

Per quanto riguarda le polemiche che in questi ultimi giorni hanno caratterizzato i risultati delle parlamentarie, i pentastellati hanno affermato in una nota quanto segue: