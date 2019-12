Liliana Segre è cittadina onoraria di Guardiagrele: il consiglio si riunisce a scuola

Liliana Segre è cittadina onoraria di Guardiagrele e, con lei, Amnesty International. Una giornata da non dimenticare quella di oggi, lunedì 9 dicembre, quando il consiglio comunale si è riunito nella palestra della scuola media Cappuccini.

"La cittadinanza onoraria a Liliana Segre non è un fatto occasionale, ma l’anello della catena della nostra storia" ha commentato il sindaco Simone Dal Pozzo ricordando che Guardiagrele fu località di internamento. Da qui, dopo essere stati arrestati e dopo aver fatto tappa a L’Aquila, furono deportati ad Auschwitz, lo stesso giorno di Liliana Segre, il 30 gennaio 1944, e sullo stesso treno da quel binario 21 della stazione di Milano, Erich Brasch, Oscar Goldstein, Max Israel Wiener, Else Brasch, Massimiliano Israel Segall e Magda Herberg. I primi tre morirono appena arrivati, il successivo 6 febbraio.

"Liliana Segre è nostra concittadina, come lo furono Ytzahk Weintraub, salvato da Emidio e Milietta Iezzi, “Giusti tra le Nazioni”, Elio Toaff, già Rabbino Capo di Roma e, negli anni dell’occupazione tedesca, Rabbino di Ancona giunto a Guardiagrele nel gennaio 1942 per la celebrazione di un matrimonio, e come lo sono oggi Evelina Graubardt e Dorrit Blumenkranz, ebree che furono internate a Guardiagrele" ha aggiunto il primo cittadino.

Oltre alla senatrice a vita Segre, che ha inviato un messaggio a Guardiagrele, il consiglio comunale ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria ad Amnesty Intenational, il movimento che riunisce milioni di persone nel mondo per la difesa dei diritti umani.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il delegato della presidenza nazionale di Amnesty, Antonio Marchesi e il rettore dell'università di Teramo Dino Mastrocola.