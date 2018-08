A Ortona la prima festa della Lega

Arriva la prima festa della Lega a Ortona. Sabato 1° settembre il polo Eden in corso Garibaldi, dalle 17,30, ospiterà un incontro pubblico al quale parteciperanno il coordinatore regionale della Lega, l’onorevole Giuseppe Bellachioma, l’onorevole Luigi D’Eramo, il senatore Alberto Bagnai, il vice coordinatore regionale Federico Di Palma ed il coordinatore provinciale di Chieti Nicola Campitelli. L’incontro sarà moderato dal coordinatore cittadino di Ortona, Rocco Ranalli.

“Sono tanti gli aspetti sui quali bisogna continuare a lavorare per restituire all'Abruzzo e agli abruzzesi la giusta considerazione sul piano nazionale – ha detto il coordinatore provinciale della Lega Chieti, Nicola Campitelli - Lavoreremo duro per garantire ai nostri cittadini risultati concreti, adottando sempre una politica del buon senso. Sono soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento in provincia di Chieti, dove abbiamo raggiunto ottimi risultati. Siamo uomini di partito – prosegue Campitelli - e ci piace lavorare per mantenere saldo il rapporto con le persone. La grande festa del 1° settembre ad Ortona sarà l’occasione per incontrare i cittadini e continuare a raccogliere le loro istanze. All’appuntamento saranno presenti i nostri parlamentari e tutti i dirigenti del movimento proprio per rendere partecipi le persone di tutte le nostre iniziative per il territorio”.