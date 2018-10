I lavori infiniti sull'autostrada mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti

Continuano, senza tregua per automobilisti e pendolari, i lavori nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, dove, ormai da anni, non si contano più le interruzioni, i cambiamenti di corsia, le interruzioni e limitazioni di vario genere, con i conseguenti inevitabili disagi patiti da chi paga il pedaggio.

Ora è il segretario regionale dell'Udc, Enrico Di Giuseppantonio, a chiedere ad Autostrade tempi certi sulla conclusione dei lavori, che rallentano di non poco il traffico, specialmente in giorni e orari più critici.

Dice Di Giuseppantonio:

È comprensibile che, dopo quanto avvenuto a Genova, la società che gestisce la A14 proceda a delle verifiche. Quel che non trova giustificazione è la spiegazione sul tipo d'interruzione. La contemporaneità dei lavori su vari punti del tratto abruzzese provoca rallentamenti e lunghe code. Tutto ciò ha delle conseguenze sui tempi di percorrenza, in particolar modo per i tanti bus di linea, che quotidianamente consentono ai pendolari di raggiungere importanti città, per i mezzi adibiti al trasporto merci e per chi prende l’autostrada per motivi di lavoro. Per queste ragioni sollecitiamo la direzione della Società Autostrade per l’Italia perché sia chiara sui tempi d’intervento.