Laurea telematica nella sala consiliare della Provincia: accolta la proposta della Lega Giovani

Lauree a distanza nella sala consiliare della Provincia: i laureandi teatini, infatti, potranno discutere telematicamente la propria tesi nel palazzo provinciale e condividere questo importante traguardo con amici e parenti.

L'iniziativa è stata resa possibile da una proposta della Lega Giovani Abruzzo che, tramite il responsabile cittadino Luca Fella e la coordinatrice cittadina del partito Anna Lisa Bucci, ha chiesto al Comune di concedere l'aula per celebrare degnamente la laurea dei tanti studenti che ancora non possono tornare a farlo in ateneo.

Un modo non solo di garantire un luogo idoneo, ma anche strumenti e una connessione adeguata al collegamento in videoconferenza.

Tramite i consiglieri provinciali della Lega, Graziano Marino ed Efrem Martelli, la proposta è stata accolta.

Ora, i laureandi potranno celebrare questo risultato nell'edificio di corso Marrucino.