Lanciano, CasaPound lancia petizione contro la pista ciclabile in viale Cappuccini

CasaPound Lanciano presenta la propria petizione in via preventiva per ribadire il secco "No" alla pista ciclabile in progetto nella zona di viale Cappuccini. La "cosiddetta opera ecologica", afferma il movimento, renderebbe a senso unico una delle grandi arterie di Lanciano, infliggendo seri danni al commercio e alla viabilità.

"Con questa petizione intendiamo portare in Comune l'opinione degli oramai inascoltati cittadini lancianesi su questa nuova trovata dell'Amministrazione Pupillo", dice il responsabile locale Marco Pasquini. "Abbiamo ascoltato diversi commercianti della zona di Viale Cappuccini, seriamente preoccupati di subire lo stesso triste destino di Via del Mare. Le attività commerciali risulterebbero pesantemente danneggiate dal conseguente calo di visibilità, per non parlare del blocco del traffico: molte vie secondarie, come Via Belvedere, già pericolose per confermazione e danno procurato dal dissesto idrogeologico, si troverebbero intasate".

Per firmare la petizione i cittadini potranno recarsi presso la sede di Casapound Lanciano negli orari di apertura o contattando l'apposita pagina Facebook, e nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi delle attività commerciali dove è possibile trovare il modulo.