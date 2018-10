Inaugurato a Chieti il circolo del "Popolo della famiglia"

Si sono ritrovati martedì scorso a Chieti scalo, i militanti, in occasione dell’inaugurazione del circolo del "Popolo della famiglia" in via Custoza. All'incontro, promosso dal coordinamento regionale del Movimento hanno partecipato i dirigenti provinciali coordinati da Mirko De Carli, responsabile nazionale del Nord Italia. Obiettivo: programmare ed organizzare il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Abruzzo. Il popolo della famiglia intende presentare una lista autonoma e un proprio candidato Governatore regionale.

“Stiamo crescendo e siamo un bel gruppo in Abruzzo - commenta De Carli - i militanti sono pronti alla raccolta firme necessarie per la presentazione del simbolo alla prossima tornata elettorale. Altro obiettivo importante sarà raccogliere 50000 consensi per la proposta di legge popolare del "Reddito di maternità”, per far ripartire l'Italia e dare pieno sostegno alla natalità inquesto inverno demografico senza precedenti “.