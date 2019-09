Governo Conte bis, per D'Alfonso un posto da sottosegretario?

Dopo la nomina e il giuramento dei ministri è entrata nel vivo la partita per la composizione del resto della squadra di governo 'giallorossa'. Lo schema ipotizzato in casa 5 Stelle per completare il 'sudoku' del sottogoverno prevederebbe la scelta di un vice M5S per ogni ministero guidato dai dem, e viceversa.

Tra i 'papabili' in casa Pd spunta il nome del senatore Luciano D'Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo. Potrebbe essere lui, infatti, il prossimo sottosegretario all'istruzione del Governo. In corsa per la stessa nomina, però, ci sarebbe anche la renziana Anna Ascani, vicepresidente dem, che fino all'ultimo era stata data per certa nell'esecutivo.

Eletto senatore a marzo del 2018, l'ex governatore dell'Abruzzo è quindi uno dei nomi che circolano per la composizione del nuovo esecutivo

Oggi intanto è il giorno della fiducia alla Camera per il nuovo governo Conte che presenterà il programma del suo esecutivo. L'inizio della chiamata per il voto di fiducia è previsto per le 19.30 mentre il risultato dovrebbe conoscersi intorno alle 21.