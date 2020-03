Il premier Giuseppe Conte in visita a Vasto il 20 aprile

"Il 20 aprile il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sarà in visita a Vasto". Ad annunciare l'arrivo del premier in Abruzzo è la portavoce vastese del Movimento 5 Stelle, Dina Carinci. "Ho avuto notizia dal sottosegretario Gianluca Castaldi - fa sapere la portavoce pentastellata sarà un grande onore e l’occasione per discutere importanti questioni che riguardano il nostro territorio".

Sui temi dell'incontro Carinci fa riferimento "alla Zes (Zona Economica Speciale), all’ultimo miglio ferroviario e all'arretramento della strada statale 16, problematiche di cui - spuega Carinci - il presidente Conte ha già consapevolezza, ma che potremo approfondire con lui nel corso di questo incontro speciale".