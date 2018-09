Fratelli d'Italia, Luca Faccenda nuovo coordinatore a San Giovanni Teatino

È Luca Faccenda, imprenditore di 38 anni, il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia di San Giovanni Teatino. La proposta è emersa all’unanimità dei presenti alla riunione del costituendo coordinamento comunale, svoltasi ieri presso l’Hotel S e aperta dal portavoce provinciale Antonio Tavani.

“Comunicherò al primo esecutivo provinciale gli esiti per la scontata ratifica della nomina. Auguro fin da oggi buon lavoro a Luca Faccenda e a questa nuova famiglia di dirigenti di Fratelli d’Italia di San Giovanni Teatino. L’impegno delle elezioni regionali ci vedrà in prima fila, anche in questo che è uno dei maggiori centri della Provincia di Chieti”, ha detto Tavani.

La costituzione del coordinamento prende le mosse dalle imminenti elezioni regionali, in occasione delle quali il partito guidato da Giorgia Meloni dovrà indicare agli alleati il candidato governatore per l’Abruzzo. Per Faccenda adesso si aprirà la fase della selezione delle candidature da sottoporre ai vertici del partito, in vista della composizione delle liste.

“La nostra intenzione – ha commentato – è quella di portare un contributo rilevante in termini di consensi alla lista di Fratelli d’Italia. L’obiettivo finale è che il nostro territorio riesca ad esprimere non solo un candidato ma un consigliere eletto per rappresentare le istanze di un’area in forte espansione e che ha un ruolo nevralgico nei collegamenti, e non soltanto per la presenza dell’aeroporto d’Abruzzo”.