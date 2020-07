Federico Di Palma è il nuovo commissario cittadino della Lega Ortona. La nomina è arrivata dal segretario regionale della Lega in Abruzzo e commissario regionale in Puglia, Luigi D’Eramo,

"Ringrazio l’onorevole D’Eramo - ha detto di Palma - per la nomina a commissario cittadino di Ortona comune in cui fu aperta, anni fa,la prima sezione Noi con Salvini in Abruzzo. Con grande entusiasmo inizio questo percorso di crescita personale e del partito con un ruolo importante da svolgere facendo gioco di squadra per strutturare e rinforzare sempre di più la Lega a Ortona e in provincia di Chieti".