"Al voto subito", Di Stefano appoggia la Lega

"Confermo con ancora maggiore convinzione il sostegno e l'adesione alle iniziative della Lega per ottenere il voto subito secondo norme, leggi e buon senso". E’ quanto afferma Fabrizio Di Stefano in merito alla manifestazione promossa dalla Lega per la scelta della data di voto per le elezioni regionali abruzzesi prevista per sabato 15 a Pescara.

“Sostengo personalmente, d'intesa con le liste Civiche per l'Abruzzo in accordo con i referenti dello schieramento, con assoluta convinzione la nuova manifestazione prevista - prosegue Di Stefano - perché con doveroso senso politico pone al centro un tema che anche io da tempo ribadisco pubblicamente e che torno a ripetere: dopo lo squallido spettacolo delle tardive dimissioni di D’Alfonso, non si può continuare a irridere ancora le istituzioni, a tenere incatenata un’intera regione, ad offendere l’intelligenza dei cittadini; è un preciso dovere degli autorevoli attori istituzionali coinvolti, porre fine a questa farsa e annunciare subito, in ossequio alle norme e al buon senso, l’indizione delle elezioni da tenersi entro fine anno”.

“Ogni ulteriore ritardo – conclude quindi Fabrizio Di Stefano – sarebbe uno sfregio ai diritti politici dei cittadini e un ulteriore affronto con conseguenze immediate e future molto gravi sul piano politico, istituzionale, economico, sociale a danno di tutti gli abruzzesi.