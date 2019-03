Ricorso non eletti del centrosinistra al Tar, Marcozzi: "Sembra un emendamento"

"Più che un ricorso, sembra un emendamento!" Così Sara Marcozzi del M5S commenta la notizia del ricorso elettorale incardinato avanti al Tar dai primi non eletti della coalizione di centrosinistra guidata da Giovanni Legnini.

“Non è bastato al centrosinistra modificare, nella passata legislatura, la legge elettorale regionale con un provvedimento pensato ad hoc per consentire la candidatura dell’allora vice presidente del Csm Giovanni Legnini, e non costringerlo ad imbarazzanti e poco istituzionali dimissioni. La legge elettorale - la capogruppo del M5S in Regione - è chiara e non interpretabile".

Le motivazioni per la presunta incostituzionalità secondo Sara Marcozzi sono infondate: "È come dire che domani qualcuno potrebbe depositare un ricorso contestando la costituzionalità del permettere ai partiti di partecipare alla competizione elettorale in coalizione. Si tratta solo di una scelta del legislatore, non si viola alcuna norma costituzionale. Il centrosinistra pur conoscendo la legge elettorale vigente e il sistema di ripartizione ha comunque scelto di correre alle elezioni con una coalizione creata ad hoc per rastrellare voti. Pretendere di modificare la legge elettorale dopo il voto ci sembra davvero un'aberrazione”.

E continua: "Quando c’è da ricoprire i ruoli di capogruppo, ad esempio, dichiarano di avere in sé diverse anime, garantendosi così tre capigruppo (da 1.800 euro in più a testa al mese) per sei consiglieri. Quando c’è da scippare altri due seggi in Consiglio Regionale, allora dichiarano di essere una cosa sola. Troppo comodo, la legge non può essere interpretata a proprio uso e consumo. Il M5S è la prima forza politica di opposizione con il 20,5% dei consensi degli abruzzesi, il doppio rispetto al partito più votato della coalizione di centrosinistra. Se ne facciano una ragione”.