Elezioni regionali, l'Udc chiede di convocare la coalizione di centrodestra

È necessaria la convocazione di un tavolo di tutte le forze del centrodestra, per poter fare una valutazione sulle idee di tutti, che dovranno tramutarsi nel programma della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali e per valutare con obiettività e lealtà le candidature alla presidenza.

Questo l'appello del segretario regionale dell'Udc, Enrico Di Giuseppantonio, a conclusione dei lavori della direzione regionale del partito, svoltasi a Pescara. Un incontro che ha visto la partecipazione dei segretari provinciali di Chieti, Andrea Buracchio, di Pescara, Valter Cozzi, dell'Aquila, Lino Cipolloni e di Teramo, Berardo De Simplicio, del segretario amministrativo Carlo Giolitti, convocata per un’analisi politica in vista del voto del 10 febbraio 2019.

L’Udc si fa dunque promotore di un incontro con le altre forze del centrodestra, nel tentativo di dare la scossa decisiva ad una situazione di stallo che, oramai, si protrae da tempo.

Si legge nel documento della direzione regionale:

Intendiamo intraprendere il percorso che ci aspetta da qui al prossimo mese di febbraio con una coalizione coesa e capace di ottenere i consensi degli abruzzesi. Chiederemo ai nostri concittadini un voto ragionato e convinto per far tornare l’Abruzzo ad essere quella regione che nel periodo della Democrazia Cristiana era la più sviluppata e tranquilla dell’intero mezzogiorno d’Italia e d’Europa. L’Udc, come la Dc con la quale ci presenteremo insieme alle regionali, da sempre dà importanza alla collaborazione, alla condivisione delle decisioni per una politica che ha a cuore il bene di tutti e per questi motivi siamo certi che la nostra proposta sarà condivisa. Al tavolo, non ci presenteremo a mani vuote.

Aggiungono i dirigenti dell'Udc: