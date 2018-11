Regionali, la Lega pronta con le candidature in Abruzzo

La Lega Abruzzo ha definito le candidature nelle quattro province per le prossime elezioni regionali. Il partito di Salvini è pronto a scender in campo dopo aver selezionato "personalità di grande competenza e di sicuro rilievo sui territori".

E il segretario regionale, onorevole Giuseppe Bellachioma, rivendica che "la Lega è il primo partito in Abruzzo a proporre ai cittadini i nomi di tutte le persone che si impegneranno per costruire anche nella nostra regione il governo del cambiamento".

I nomi non sono ancora stati ufficializzati ma è quasi certo che per la provincia di Chieti correranno, tra gli altri, l'assessore teatino Alessandro Bevilacqua, da poco entrato nel partito del Carroccio dopo una vita in Forza Italia, il segretario provinciale Nicola Campitelli, la consigliera di parità Annarita Guarracino, il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, il sindaco di Cupello Emanuele Marcovecchio, l'avvocato teatino Annalisa Bucci.

Nelle prossime settimane i coordinatori provinciali presenteranno i candidati nel corso di specifiche conferenze stampa che saranno organizzate nelle città capoluogo.