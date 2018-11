Azione Politica, Serena Pompilio presenta la sua candidatura a Chieti

Azione Politica candida sul territorio Serena Pompilio alle elezioni del prossimo 10 febbraio per il rinnovo del Consiglio regionale. Questa mattina al caffè Vittoria la presentazione ufficiale.

Avvocato, quarantadue anni, residente a Chieti e sposata con Luca Maccione con il quale ha una bimba di nove anni, Pompilio coltiva da sempre la passione per la politica e ha lavorato accanto al sindaco Nicola Cucullo. Attiva nel campo dell’associazionismo, oggi è membro del Soroptimist International Club di Chieti.

“Amo profondamente la mia terra e sono pronta a mettere a disposizione le mie competenze per il bene della collettività – ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione a Chieti - Credo sia giusto da parte di tutti, soprattutto in questo periodo storico, mettersi in gioco e condividere le proprie esperienze in sinergia con la comunità. Sono convinta – ha proseguito la candidata - che si possa amministrare in modo onesto, sincero e leale la nostra Regione, prestando attenzione alle differenti esigenze che emergono da un territorio così complesso e vario. Consapevole che sia un compito difficile, vorrei farmi portavoce di una politica vicina ai cittadini scevra di meschinità e di voglia di poltrone”.

Soddisfatto il coordinatore regionale Gianluca Zelli: “Con Serena abbiamo condiviso un percorso di formazione, abbiamo lavorato insieme su tutta la regione. Le riconosco grande forza di volontà e preparazione. Con lei Azione Politica guadagna una donna di polso e disposta al servizio per un Abruzzo rinnovato”.

La presentazione della candidatura di Serena Pompilio arriva esattamente il giorno dopo quella di Luciana Di Marco a Teramo: “La prova di quanto AzP ritenga fondamentale il contributo delle donne nell’amministrazione della cosa pubblica”, ha concluso il coordinatore regionale.