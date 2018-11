Popolari per l'Italia si presenta alle regionali in Abruzzo

Il partito “Popolari per l'Italia” ha nominato Roberto Assenti coordinatore regionale e ha annunciato al propria partecipazione alle prossime elezioni regionali in Abruzzo.

La nomina è avvenuta alla presenza del presidente del partito ed ex-ministro della difesa Mario Mauro e del vice-presidente Vincenzo Niro, amministratori locali, dirigenti del partito, nonché i candidati dei quattro collegi provinciali.

“L'assemblea – si legge in una nota - ha auspicato un maggior impegno per intensificare il confronto con le forze politiche di comune matrice cattolica-democratica e liberaldemocratica, per poter costruire un popolarismo di nuova concezione con radici nella cultura cristiana e rinvigorita dalla testimonianza di uomini e donne del nostro tempo, per realizzare insieme un progetto che faccia riscoprire i valori di fondo di una politica al servizio della società e dell'importanza che questa ha nel determinare il giusto apporto di quel movimentismo nemico di ogni demagogia, esigente sul piano della moralità nella vita pubblica e rigoroso nella gestione della finanza, sono state delineate ipotesi di percorsi politici-organizzativi al fine di ricostruire e dare una casa comune ai moderati”.