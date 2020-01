Fratelli d’Italia ufficializza il coordinamento del Vastese

Nuova sede di Fratelli d’Italia a Liscia, guidata da Agostino Di Santo. Proprio a Liscia. Venerdì sera, nella ex sala consiliare del Comune, è stato ufficializzato il coordinamento del vastese alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Guido Quintino Liris; di Etelwardo Sigismondi e di Antonio Tavani, rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia; di Francesco Prospero, consigliere comunale di Vasto, nominato vicecoordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, con delega al Vastese.

A fare gli onori di casa Agostino Di Santo e il sindaco di Liscia Antonio Di Santo. Si è parlato di aree interne, criticità e opportunità.

“Riduzione del gap tra zone interne e zone costiere, questo l'obiettivo principe della mia azione amministrativa. Liscia è una vera gemma della nostra Regione, insieme al sindaco Di Santo e ai coordinatori Tavani e Sigismondi ho avuto la possibilità di conoscere da vicino questa realtà, constatando la difficoltà di accesso ai servizi primari e le problematiche riguardanti la viabilità stradale. Il basso Sangro - Trigno deve necessariamente viaggiare alla stessa velocità del resto dell'Abruzzo, lavorerò affinché si riduca il gap con le zone limitrofe costiere e per ridare slancio a questo lembo di entroterra” ha detto l’assessore regionale Liris.

Da subito, lo spazio inaugurato da Fratelli d’Italia in via Roma sarà punto di riferimento del partito per il medio-alto Vastese.