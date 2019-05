Elezioni europee 2019: a Chieti incontro pubblico con il candidato del Movimento 5 stelle Gianluca Ranieri

Mercoledì 19 maggio, alle ore 10, al Gran Caffè Vittoria, in corso Marrucino 89, in vista delle elezioni che si svolgeranno domenica 26 maggio, si terrà un incontro pubblico con Gianluca Ranieri, candidato al Parlamento europeo in rappresentanza del Movimento 5 stelle, e dei cittadini della circoscrizione sud, che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria.

Classe 1975, due lauree magistrali, Ranieri è stato ufficiale dell’Aeronautica militare italiana e consigliere della Regione Abruzzo della X legislatura. Si è occupato di politiche agricole e ambientali e di problematiche legate ai trasporti e alla sanità vincendo numerose battaglie. Forte dei principi fondativi del Movimento 5 Stelle, ha sempre agito con passione e massimo impegno per promuovere la tutela e salvaguardia degli interessi della comunità e dei diritti della persona. Come economista ed esperto in teoria dei sistemi ha ideato il progetto itinerante B-Planet – Alternative per un futuro sostenibile, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone all’educazione ambientale.

Interverranno all’incontro il consigliere della Regione Abruzzo Sara Marcozzi, i consiglieri del Comune di Chieti, Ottavio Argenio e Manuela D’Arcangelo e l'attivista Andrea Di Ciano.

Il candidato sarà disponibile ad un confronto diretto con i cittadini, per ascoltare ed accogliere le criticità del territorio e formulare con loro proposte e soluzioni.