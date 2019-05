Fratelli d'Italia apre la campagna per le europee in Abruzzo con Mussolini

Sarà Atessa ad aprire la campagna elettorale per le Europee di Fratelli d’Italia nella Provincia di Chieti. Giovedì 16 maggio presso il teatro comunale, FDI presenterà alcuni dei diciotto candidati che compongono la lista per la circoscrizione locale in corsa il 26 maggio prossimo per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Si inizierà da Atessa alle 18.30 con Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri e Margherita D'Urbano. Saranno presenti per l’occasione i dirigenti regionali e provinciali di FDI, e sarà presentato il nuovo coordinamento appena insediatosi ad Atessa, con il portavoce Cittadino Maurizio Falcone. Così ilportavoce Maurizio Falcone: "Siamo orgogliosi che i nostri candidati abbiano scelto di fare tappa proprio qui ad Atessa, per noi è importante, dopo il lavoro svolto in queste settimane per far crescere Fratelli d'Italia nella nostra città, avere l'onore di poterli ospitare".

A seguire ci saranno altri incontri sul territorio abruzzese e non, che culmineranno nella manifestazione nazionale del 19 maggio. “Siamo impegnati - afferma il portavoce Provinciale Antonio Tavani - a confermare il buon risultato delle Regionali, ma soprattutto attraverso la testimonianza dei nostri candidati a rafforzare quel primato che l’Abruzzo ha sempre vantato tra le regioni italiane per le percentuali raggiunte da FDI. Domenica 19 maggio saremo inoltre tutti a Napoli per sostenere il nostro presidente Giorgia Meloni, in questa corsa all’Europa dove si va come lei spesso ripete per cambiare tutto”.