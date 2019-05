Elezioni europee 2019: come si vota

Domenica 26 maggio non andranno alle urne soltanto i residenti nei 51 comuni in cui si rinnoverà il consiglio comunale, ma anche tutti gli abruzzesi, che contribuiranno a eleggere 76 membri del Parlamento europeo. In provincia di Chieti e in Abruzzo, agli elettori verrà consegnata una scheda arancione, come per le altre regioni comprese nella circoscrizione Italia meridionale (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), e la matita copiativa. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.

Come si vota

Si vota tracciando una ics sul simbolo corrispondente alla lista prescelta. Inoltre, è possibile esprimere alcune preferenze per i candidati di quella lista: in particolare, si possono indicare da uno a tre nomi. Ma non è necessario indicare una preferenza, si può anche votare soltanto il simbolo. In caso di preferenze espresse, è importante ricordare che i candidati devono essere di sesso diverso.

I documenti

Per votare, è necessario avere un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono considerati documenti validi la carta d'identità o un altro documento con fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione; la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

La tessera elettorale

Chi avesse smarrito la tessera elettorale o avesse riempito tutti gli spazi utili al timbro, può rivolgersi all'ufficio elettorale del suo Comune di residenza. È consigliabile recarcisi con qualche giorno di anticipo, ma in ogni caso l'ufficio resta aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, quindi dalle ore 7 alle ore 23.