Video|Elezioni regionali, Marsilio: "La mia esperienza da parlamentare al servizio della mia terra d'origine"

Marco Marsilio è nato a Roma da una famiglia di origini abruzzesi, è laureato in filosofia alla Sapienza ed è professore a contratto di Estetica, Museologia e Marketing applicato ai Beni culturali presso l'Università Link Campus.

Dalla fine degli anni Ottanta e nei primi Novanta partecipa ai movimenti studenteschi e universitari e dal 1996 al 2000 è vicepresidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Promotore di molteplici iniziative sociali, ambientali e a difesa della memoria storica e dell'identità del territorio, dal 1993 al 1997 è stato Consigliere della I Circoscrizione (centro storico) di Roma.

Consigliere comunale di Roma per tre mandati dal 1997 al 2008, in Campidoglio ha ricoperto i seguenti incarichi: capogruppo di Alleanza Nazionale, membro delle Commissioni Cultura, Urbanistica e della Commissione speciale per Roma Capitale.

Elezione a deputato

Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste del Popolo della Libertà nella circoscrizione Lazio 1

È stato membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione, dove ha ricoperto la carica di Segretario di commissione. Ha fatto parte anche della Commissione bicamerale per l'attuazione del Federalismo fiscale. Nel corso della sua attività parlamentare è stato relatore della Legge di Bilancio per il 2011, relatore in commissione sul Decreto di riordino della Croce Rossa e di numerosi altri provvedimenti.

È stato inoltre primo firmatario della proposta di legge per l'introduzione delle primarie nella selezione dei candidati alle elezioni. Nel corso della legislatura si è occupato anche dei seguenti temi: l'obbligo di inserire le impronte digitali nella carta d'identità elettronica per garantire maggiore sicurezza ai cittadini; l'inserimento nel piano energetico nazionale della ricerca e dello sviluppo nel campo del nucleare pulito da fusione; l'indennizzo agli italiani rimpatriati dalla Libia; la tutela del servizio taxi dalle proposte di liberalizzazione; misure di sostegno al trasporto pubblico locale; le risorse per alimentare il Fondo per le case alle giovani coppie istituito dal ministro Giorgia Meloni.

Il 21 dicembre 2012 è tra i fondatori di Fratelli d'Italia, del quale ricopre l'incarico di vice Tesoriere nazionale e Portavoce della costituente regionale del Lazio.

Alle elezioni politiche del 2013 è ricandidato alla Camera, con Fratelli d'Italia nella nella circoscrizione Lazio 1, ma risulta il primo dei non eletti.

Da marzo 2014 è segretario amministrativo di Fratelli d'Italia e dal 2015 è Coordinatore regionale nel Lazio.[2]

Elezione a senatore e candidatura alle regionali

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto al Senato della Repubblica, come capolista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Lazio.

Il 30 novembre dello stesso anno Ignazio La Russa ne ufficializza la candidatura a Presidente della Regione Abruzzo alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019 per la coalizione di centro-destra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica, UDC-DC-IdeA).