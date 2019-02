La Lega plaude al risultato nel chietino, con una nota di amarezza: "Nel capoluogo si poteva fare di più"

Plaude al risultato della Lega nel chietino la sezione teatina del partito di Matteo Salvini. Il coordinatore provinciale e commissario cittadino Palmerino Mammarella commenta con soddisfazione l'esito elettorale:

Appare chiara a tutti la volontà di vittoria e l’affermazione di forza che Matteo Salvini ha profuso per l’Abruzzo e così ha chiesto a tutti noi dirigenti, militanti, specialmente in questi ultimi mesi e soprattutto ai candidati che si sono impegnati in campagna elettorale di lavorare fino al raggiungimento della vittoria.

Nella nostra provincia, il consenso alla Lega ha raggiunto quote da vertigine con il 26% su un totale del 44% di tutta la coalizione e con l’obiettivo di far eleggere fino a tre consiglieri nella nostra circoscrizione, Nicola Campitelli, Emanuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino, ai quali, oltre alle congratulazioni, spetta il compito gravoso di rappresentarci nel consiglio regionale, merito anche dei nostri candidati non eletti che ringrazio di cuore per l’impegno e la dedizione mostrata in questa difficile campagna elettorale.

In provincia emerge il boom di Gamberale, che forte del 63% dei consensi alla Lega è stata ribattezzata la "Pontida d'Abruzzo", a Ortona si è superato il 34% e a Roccamontepiano, paese del candidato presidente del centrosinistra Giovanni Legnini, i consensi hanno raggiunto il 18%, a un solo punto di distanza del Pd.

Un successo con una piccola nota amara a Chieti città, come sottolinea Mammarella: