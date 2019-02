Appello a Marsilio: "Presidenza del consiglio vada a una donna"

La presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Gemma Andreini ha inviato una lettera al neo presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio per chiedere un incontro al governatore "per affrontare le problematiche contenute nel Patto per le donne, sottoscritto il 28 gennaio scorso".

"Il Patto si sta arricchendo di tanti contributi - spiega la presidente della CPO - provenienti da professionisti ed associazioni che, in questo modo, hanno l'ambizione di collaborare per la realizzazione di attività rispondenti all'esigenze dei cittadini di questa meravigliosa Regione. L'ufficio di supporto alla Commissione pari opportunità sta raccogliendo i contributi che verranno successivamente pubblicati sulla piattaforma digitale, "L'orecchio di Dionisio". Le vorrei rappresentare, a nome della intera Commissione - aggiunge ancora Andreini - l'auspicio che la carica di presidente del Consiglio regionale venga attribuita - sarebbe la prima volta nella storia della nostra Regione - ad una donna e che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sia espressione almeno di una rappresentanza femminile. Ciò rappresenterebbe un messaggio molto significativo che, al di là dell'applicazione delle norme, indicherebbe veramente la consapevolezza della opportunità di un contributo di genere nella Politica regionale e darebbe, altresì - conclude la lettera - un chiaro segnale di controtendenza rispetto al passato".