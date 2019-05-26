Elezioni europee 2019: l'affluenza al voto a Chieti e provincia, alle ore 19 ha votato il 38,13%
Si vota per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles
Alle ore 19, a Chieti e provincia ha votato il:38,13%
L'affluenza Comune per Comune:
ALTINO 59,62
ARCHI 26,64
ARI 42,97
ARIELLI 31,37
ATESSA 28,28
BOMBA 54,10
BORRELLO 22,46
BUCCHIANICO 53,32
CANOSA SANNITA 41,59
CARPINETO SINELLO 32,50
CARUNCHIO 18,72
CASACANDITELLA 30,94
CASALANGUIDA 37,59
CASALBORDINO 38,97
CASALINCONTRADA 46,79
CASOLI 33,65
CASTEL FRENTANO 47,93
CASTELGUIDONE 24,80
CASTIGLIONE MESSER MARINO 21,17
CELENZA SUL TRIGNO 32,83
CHIETI 36,07
CIVITALUPARELLA 50,12
CIVITELLA MESSER RAIMONDO 54,84
COLLEDIMACINE 21,47
COLLEDIMEZZO 34,40
CRECCHIO 58,22
CUPELLO 58,73
DOGLIOLA 30,77
FALLO 25,25
FARA FILIORUM PETRI 37,45
FARA SAN MARTINO 42,35
FILETTO 40,34
FOSSACESIA 48,39
FRAINE 21,63
FRANCAVILLA AL MARE 35,20
FRESAGRANDINARIA 65,52
FRISA 30,65
FURCI 28,44
GAMBERALE 21,08
GESSOPALENA 54,27
GISSI 45,65
GIULIANO TEATINO 25,68
GUARDIAGRELE 28,60
GUILMI 17,34
LAMA DEI PELIGNI 41,80
LANCIANO 37,47
LENTELLA 40,84
LETTOPALENA 24,13
LISCIA 46,28
MIGLIANICO 55,32
MONTAZZOLI 29,37
MONTEBELLO SUL SANGRO 48,39
MONTEFERRANTE 42,33
MONTELAPIANO 27,93
MONTENERODOMO 29,11
MONTEODORISIO 51,15
MOZZAGROGNA 62,30
ORSOGNA 40,81
ORTONA 30,61
PAGLIETA 54,44
PALENA 30,28
PALMOLI 54,90 -
PALOMBARO 65,55
PENNADOMO 28,62
PENNAPIEDIMONTE 44,95
PERANO 57,16
PIETRAFERRAZZANA 37,40
PIZZOFERRATO 27,57
POGGIOFIORITO 49,47
POLLUTRI 58,80
PRETORO 45,28
QUADRI 39,92
RAPINO 57,50
RIPA TEATINA 30,50
ROCCA SAN GIOVANNI 27,71
ROCCAMONTEPIANO 27,21
ROCCASCALEGNA 29,33
ROCCASPINALVETI 46,13
ROIO DEL SANGRO 13,10
ROSELLO 19,53
SAN BUONO 64,81
SAN GIOVANNI LIPIONI 51,65
SAN GIOVANNI TEATINO 34,52
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 33,45
SAN SALVO 35,07
SAN VITO CHIETINO 32,91
SANT'EUSANIO DEL SANGRO 28,89
SANTA MARIA IMBARO 53,91
SCERNI 28,33
SCHIAVI DI ABRUZZO 50,91
TARANTA PELIGNA 60,05
TOLLO 34,40
TORINO DI SANGRO 34,38
TORNARECCIO 50,61
TORREBRUNA 52,66
TORREVECCHIA TEATINA 59,12
TORRICELLA PELIGNA 29,79
TREGLIO 62,03
TUFILLO 31,23
VACRI 61,37
VASTO 34,46
VILLA SANTA MARIA 32,98
VILLALFONSINA 56,28
VILLAMAGNA 56,96