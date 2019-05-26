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Elezioni europee 2019: l'affluenza al voto a Chieti e provincia, alle ore 19 ha votato il 38,13%

Si vota per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles

Redazione

Alle ore 19, a Chieti e provincia ha votato il:38,13%

L'affluenza Comune per Comune:

ALTINO            59,62    
ARCHI            26,64    
ARI            42,97    
ARIELLI     31,37              
ATESSA        28,28
BOMBA                   54,10
BORRELLO                22,46   
BUCCHIANICO            53,32  
CANOSA SANNITA                41,59  
CARPINETO SINELLO               32,50   
CARUNCHIO                18,72   
CASACANDITELLA                30,94   
CASALANGUIDA                37,59   
CASALBORDINO                38,97   
CASALINCONTRADA                46,79   
CASOLI                    33,65
CASTEL FRENTANO                47,93   
CASTELGUIDONE                24,80   
CASTIGLIONE MESSER MARINO          21,17   
CELENZA SUL TRIGNO            32,83   
CHIETI                36,07
CIVITALUPARELLA                50,12   
CIVITELLA MESSER RAIMONDO          54,84   
COLLEDIMACINE             21,47   
COLLEDIMEZZO              34,40   
CRECCHIO              58,22   
CUPELLO             58,73   
DOGLIOLA         30,77   
FALLO           25,25   
FARA FILIORUM PETRI           37,45   
FARA SAN MARTINO           42,35   
FILETTO           40,34  
FOSSACESIA          48,39   
FRAINE           21,63   
FRANCAVILLA AL MARE          35,20   
FRESAGRANDINARIA         65,52  
FRISA          30,65   
FURCI         28,44   
GAMBERALE            21,08   
GESSOPALENA        54,27
GISSI            45,65   
GIULIANO TEATINO        25,68  
GUARDIAGRELE            28,60   
GUILMI           17,34   
LAMA DEI PELIGNI           41,80   
LANCIANO          37,47   
LENTELLA            40,84   
LETTOPALENA            24,13  
LISCIA            46,28   
MIGLIANICO            55,32   
MONTAZZOLI            29,37   
MONTEBELLO SUL SANGRO            48,39   
MONTEFERRANTE           42,33   
MONTELAPIANO          27,93   
MONTENERODOMO            29,11   
MONTEODORISIO            51,15   
MOZZAGROGNA          62,30   
ORSOGNA           40,81   
ORTONA           30,61   
PAGLIETA            54,44   
PALENA         30,28   
PALMOLI           54,90    -
PALOMBARO           65,55   
PENNADOMO          28,62   
PENNAPIEDIMONTE           44,95   
PERANO           57,16   
PIETRAFERRAZZANA       37,40   
PIZZOFERRATO          27,57   
POGGIOFIORITO           49,47   
POLLUTRI           58,80   
PRETORO          45,28   
QUADRI          39,92  
RAPINO          57,50   
RIPA TEATINA       30,50   
ROCCA SAN GIOVANNI            27,71  
ROCCAMONTEPIANO       27,21  
ROCCASCALEGNA          29,33   
ROCCASPINALVETI         46,13   
ROIO DEL SANGRO           13,10   
ROSELLO         19,53   
SAN BUONO         64,81   
SAN GIOVANNI LIPIONI           51,65   
SAN GIOVANNI TEATINO           34,52   
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA            33,45   
SAN SALVO           35,07   
SAN VITO CHIETINO          32,91   
SANT'EUSANIO DEL SANGRO           28,89   
SANTA MARIA IMBARO            53,91  
SCERNI           28,33   
SCHIAVI DI ABRUZZO           50,91   
TARANTA PELIGNA         60,05   
TOLLO           34,40   
TORINO DI SANGRO            34,38 
TORNARECCIO            50,61   
TORREBRUNA          52,66  
TORREVECCHIA TEATINA            59,12  
TORRICELLA PELIGNA            29,79   
TREGLIO          62,03   
TUFILLO           31,23   
VACRI           61,37   
VASTO           34,46  
VILLA SANTA MARIA           32,98  
VILLALFONSINA          56,28  
VILLAMAGNA        56,96    

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