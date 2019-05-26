Elezioni europee 2019: l'affluenza al voto a Chieti e provincia alle ore 12 ha votato il 13,89%
Si vota per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles
Alle ore 12, a Chieti e provincia ha votato il: 13,89%
L'affluenza Comune per Comune: %
ALTINO 23,88
ARCHI 23,88
ARI 10,44
ARIELLI 8,23
ATESSA 9,56
BOMBA 22,52
BORRELLO 8,99
BUCCHIANICO 19,95
CANOSA SANNITA 16,04
CARPINETO SINELLO 14,08
CARUNCHIO 5,80
CASACANDITELLA 11,97
CASALANGUIDA 16,55
CASALBORDINO 10,41
CASALINCONTRADA 12,78
CASOLI 11,99 13,32
CASTEL FRENTANO 19,16
CASTELGUIDONE 5,66
CASTIGLIONE MESSER MARINO 5,83
CELENZA SUL TRIGNO 12,06
CHIETI 13,80
CIVITALUPARELLA 24,24
CIVITELLA MESSER RAIMONDO 18,49
COLLEDIMACINE 6,78
COLLEDIMEZZO 7,43
CRECCHIO 20,36
CUPELLO 22,99
DOGLIOLA 12,92
FALLO 11,39
FARA FILIORUM PETRI 12,20
FARA SAN MARTINO 12,77
FILETTO 11,38
FOSSACESIA 20,34
FRAINE 4,74
FRANCAVILLA AL MARE 13,08
FRESAGRANDINARIA 30,50
FRISA 8,91
FURCI 7,62
GAMBERALE 9,55
GESSOPALENA 22,11
GISSI 14,45
GIULIANO TEATINO 9,51
GUARDIAGRELE 8,79
GUILMI 5,37
LAMA DEI PELIGNI 10,16
LANCIANO 13,48
LENTELLA N.P.
LETTOPALENA 9,61
LISCIA N.P.
MIGLIANICO 22,24
MONTAZZOLI 10,38
MONTEBELLO SUL SANGRO 17,20
MONTEFERRANTE 14,72
MONTELAPIANO 8,11
MONTENERODOMO 10,75
MONTEODORISIO 20,76
MOZZAGROGNA 24,28
ORSOGNA 13,31
ORTONA 10,98
PAGLIETA 17,91
PALENA 7,89
PALMOLI 20,29
PALOMBARO 20,88
PENNADOMO 10,10
PENNAPIEDIMONTE 17,33
PERANO 19,81
PIETRAFERRAZZANA 16,03
PIZZOFERRATO 11,24
POGGIOFIORITO 18,54
POLLUTRI 22,17
PRETORO 17,28
QUADRI 12,79
RAPINO 22,60
RIPA TEATINA 10,46
ROCCA SAN GIOVANNI 8,07
ROCCAMONTEPIANO 8,42
ROCCASCALEGNA 10,03
ROCCASPINALVETI 20,64
ROIO DEL SANGRO 6,55
ROSELLO 6,57
SAN BUONO 20,96
SAN GIOVANNI LIPIONI 19,78
SAN GIOVANNI TEATINO 11,56
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 10,39
SAN SALVO 12,46
SAN VITO CHIETINO 12,47
SANT'EUSANIO DEL SANGRO 10,58
SANTA MARIA IMBARO 20,95
SCERNI 10,14
SCHIAVI DI ABRUZZO 19,35
TARANTA PELIGNA 26,72
TOLLO 11,69
TORINO DI SANGRO 12,85
TORNARECCIO 18,90
TORREBRUNA 14,76
TORREVECCHIA TEATINA 24,14
TORRICELLA PELIGNA 9,68
TREGLIO 27,26
TUFILLO 8,47
VACRI 24,12
VASTO 12,75
VILLA SANTA MARIA 12,13
VILLALFONSINA 28,41
VILLAMAGNA 22,68