Sezioni

Elezioni

Sezioni
Elezioni

Elezioni europee 2019: l'affluenza al voto a Chieti e provincia alle ore 12 ha votato il 13,89%

Si vota per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles

Redazione

Alle ore 12, a Chieti e provincia ha votato il: 13,89%

L'affluenza Comune per Comune: %

ALTINO        23,88    
ARCHI        23,88   
ARI        10,44
ARIELLI        8,23    
ATESSA        9,56    
BOMBA        22,52    
BORRELLO        8,99    
BUCCHIANICO        19,95    
CANOSA SANNITA        16,04    
CARPINETO SINELLO        14,08    
CARUNCHIO        5,80    
CASACANDITELLA        11,97    
CASALANGUIDA        16,55    
CASALBORDINO        10,41    
CASALINCONTRADA        12,78    
CASOLI        11,99    13,32    
CASTEL FRENTANO        19,16    
CASTELGUIDONE        5,66    
CASTIGLIONE MESSER MARINO        5,83    
CELENZA SUL TRIGNO        12,06    
CHIETI        13,80    
CIVITALUPARELLA        24,24    
CIVITELLA MESSER RAIMONDO        18,49    
COLLEDIMACINE        6,78    
COLLEDIMEZZO        7,43    
CRECCHIO        20,36    
CUPELLO        22,99    
DOGLIOLA        12,92    
FALLO        11,39    
FARA FILIORUM PETRI        12,20    
FARA SAN MARTINO        12,77    
FILETTO        11,38    
FOSSACESIA        20,34    
FRAINE        4,74    
FRANCAVILLA AL MARE        13,08    
FRESAGRANDINARIA        30,50    
FRISA        8,91    
FURCI        7,62    
GAMBERALE        9,55    
GESSOPALENA        22,11    
GISSI        14,45    
GIULIANO TEATINO        9,51    
GUARDIAGRELE        8,79    
GUILMI        5,37    
LAMA DEI PELIGNI        10,16    
LANCIANO        13,48    
LENTELLA        N.P.    
LETTOPALENA        9,61    
LISCIA        N.P.    
MIGLIANICO        22,24    
MONTAZZOLI        10,38   
MONTEBELLO SUL SANGRO        17,20  

MONTEFERRANTE        14,72   
MONTELAPIANO        8,11  
MONTENERODOMO        10,75   
MONTEODORISIO        20,76  
MOZZAGROGNA        24,28  
ORSOGNA        13,31   
ORTONA        10,98   
PAGLIETA        17,91
PALENA        7,89   
PALMOLI        20,29   
PALOMBARO        20,88   
PENNADOMO        10,10  
PENNAPIEDIMONTE        17,33   
PERANO        19,81 
PIETRAFERRAZZANA        16,03   
PIZZOFERRATO        11,24   
POGGIOFIORITO        18,54  
POLLUTRI        22,17
PRETORO        17,28
QUADRI        12,79  
RAPINO        22,60   
RIPA TEATINA        10,46   
ROCCA SAN GIOVANNI        8,07   
ROCCAMONTEPIANO        8,42  
ROCCASCALEGNA        10,03   
ROCCASPINALVETI        20,64   
ROIO DEL SANGRO        6,55   
ROSELLO        6,57   
SAN BUONO        20,96   
SAN GIOVANNI LIPIONI        19,78   
SAN GIOVANNI TEATINO        11,56
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA        10,39  
SAN SALVO        12,46   
SAN VITO CHIETINO        12,47   
SANT'EUSANIO DEL SANGRO        10,58   
SANTA MARIA IMBARO        20,95   
SCERNI        10,14   
SCHIAVI DI ABRUZZO        19,35   
TARANTA PELIGNA        26,72   
TOLLO        11,69   
TORINO DI SANGRO        12,85   
TORNARECCIO        18,90   
TORREBRUNA        14,76   
TORREVECCHIA TEATINA        24,14   
TORRICELLA PELIGNA        9,68   
TREGLIO        27,26   
TUFILLO        8,47   
VACRI        24,12   
VASTO        12,75   
VILLA SANTA MARIA        12,13   
VILLALFONSINA        28,41   
VILLAMAGNA        22,68    

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Notizie di oggi

  • Elezioni

    Elezioni 2019, si vota per le comunali e le europee fino alle 23

  • Cronaca

    Coca, anfetamina e hashish nella scatola delle scarpe: un arresto

  • Cronaca

    Mercatone uno fallita: punto vendita chiuso anche a Sambuceto

  • Eventi

    San Salvo Marina: Cisco, Cristina D’Avena e PFM protagonisti dell’estate

I più letti della settimana

  • Scossa di terremoto nel chietino all'alba

  • Muore sul raccordo autostradale di ritorno da un viaggio con la famiglia

  • Fondo Valle Alento, disposti i prossimi controlli elettronici alla velocità

  • Come pulire il climatizzatore prima che arrivi il caldo? Consigli per il fai da te

  • Batte la testa a scuola durante la lezione: studente trasferito in elisoccorso all'ospedale

  • Incendio a Villa Serena: morti due pazienti del chietino

Torna su
ChietiToday è in caricamento