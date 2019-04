Elezioni comunali 2019: le liste dei 51 Comuni della provincia di Chieti

Domenica 26 maggio, in 51 Comuni della provincia di Chieti, oltre che per le elezioni europee, si torna alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Si tratta di Comuni di piccole dimensioni, tutti sotto i 15 mila abitanti, per cui quello dell'ultima domenica di maggio sarà l'unico turno, in cui il primo cittadino verrà eletto a maggioranza, dato che non è previsto il ballottaggio.

Si può votare dalle ore 7 alle 23, recandosi al seggio muniti di tessera elettorale e documento d'identità valido.

Al voto andranno i cittadini di

Altino (2.833)

Ari (1.165)

Bomba (885)

Borrello (368)

Bucchianico (5.221)

Canosa Sannita (1.441)

Carpineto Sinello (666)

Casalincontrada (3.153)

Castel Frentano (4.311)

Civitaluparella (349)

Civitella Messer Raimondo (861)

Colledimezzo (531)

Crecchio (2.932)

Cupello (4.848)

Fara Filiorum Petri (1.955)

Filetto (1.026)

Fossacesia (6.217)

Fresagrandinaria (1.056)

Gessopalena (1.550)

Gissi (2.935)

Liscia (712)

Miglianico (4.844)

Montazzoli (1.032)

Montebello sul Sangro (99)

Monteferrante (141)

Montenerodomo (736)

Monteodorisio (2.564)

Mozzagrogna (2.291)

Orsogna (4.008)

Paglieta (4.466)

Palmoli (980)

Palombaro (1.108)

Pennapiedimonte (515)

Perano (1.664)

Poggiofiorito (943)

Pollutri (2.306)

Pretoro (989)

Rapino (1.356)

Roccaspinalveti (1.434)

San Buono (1.020)

San Giovanni Lipioni (210)

Santa Maria Imbaro (1.830)

Schiavi di Abruzzo (931)

Taranta Peligna (399)

Tornareccio (1.932) me

Torrevecchia Teatina (4.092)

Treglio (1.575)

Vacri (1.702)

Villalfonsina (977)

Villamagna (2.437)