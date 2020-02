Salvini arriva a Chieti, le Sardine lo aspettano fuori dal palazzo della Provincia

Grande fermento, in questi minuti, a Chieti, per l'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, in città per una conferenza stampa con il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano.

L'ex vice premier era atteso per le 13.30 nell'aula consiliare della Provincia, ma il suo staff ha comunicato che l'arrivo è previsto con un'oretta di ritardo. In mattinata, Salvini ha visitato Saclì, in provincia di Lecce, e dopo la tappa abruzzese si rimetterà in viaggio verso Pesaro.

Oltre ai militanti della Lega e ai politici locali, ad attenderlo fuori dal palazzo della Provincia con alcuni striscioni c'è anche una rappresentanza delle "Sardine" d'Abruzzo che ieri, in una nota, avevano criticato il leader leghista accusandolo di temere "nuove proteste, rifugiandosi nelle stanze buie del palazzo".

Alla protesta si è unito anche un ex dipendente del Ciapi, l'ente di formazione di Chieti smantellato recentemente, con uno striscione contro l'assessore regionale della Lega Fioretti.