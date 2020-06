Comunali 2020, Ideabruzzo prepara la seconda lista in appoggio alla Lega

La lista civica Ideabruzzo, che nella competizione elettorale in programma a Chieti in autunno appoggerà il candidato sindaco della Lega, sta preparando una seconda lista di candidati.

"Ideabruzzo - spiega il coordinatore regionale, Donato Marcotullio - è un laboratorio di idee aperto a tutti, di qualsiasi provenienza, purché si condivida l'obiettivo comune da perseguire: il bene della città di Chieti e della comunità che andremo a rappresentare. In lista abbiamo candidati che non hanno mai ricoperto alcun ruolo in politica, ma non sono affatto inesperti: sono molto apprezzati perché hanno già dimostrato competenze e di sapersi spendere per la città. IdeAbruzzo vuole continuare a crescere e a spendersi per una dimensione comune, ripudiando gli interessi tipici dei partiti".