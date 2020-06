Comunali 2020: Diego Ferrara è il candidato sindaco del centrosinistra

Diego Ferrara, medico e attuale consigliere comunale, è il candidato sindaco scelto da Chieti per Chieti e Partito Democratico. La decisione è arrivata in serata, dopo mesi in cui il suo nome era già spuntato tra i papabili candidati della coalizione di centrosinistra.

All'inizio dell'emergenza Covid, Ferrara era tornato sui suoi passi, ritirando la sua candidatura per dedicarsi al meglio ai pazienti. Ora che la situazione si è riavvicinata alla normalità, l'ipotesi è tornata sul piatto, soprattutto dopo la mancata convergenza sul nome di Luigi Febo, attuale capogruppo di Chieti per Chieti, che nel 2015 è stato sconfitto al ballottaggio da Umberto Di Primio.

E, ora, ufficialmente Pd e Chieti per Chieti lo propongono agli alleati, in vista delle amministrative di settembre.

"Certi che questa candidatura sia la scelta migliore possibile in questa momento per la coalizione di centrosinistra - commenta il segretario cittadino del Pd, Filippo Di Giovanni - auspichiamo che già da domani si possa cominciare a lavorare uniti per tornare al governo della città di Chieti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento, dunque, sono quattro i nomi in corsa per la fascia tricolore. Oltre a Ferrara, Fabrizio Di Stefano (Lega), Paolo De Cesare (alla guida di una coalizione con cinque liste civiche), Bruno Di Iorio (sostenuto da Forza Italia e Italia Viva).