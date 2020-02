Fabrizio Di Stefano: "Chieti si attende molto dalla prossima amministrazione: è una bella sfida"

Per la seconda volta in meno di due mesi Salvini è stato a Chieti per ribadire oggi la candidatura a sindaco di Fabrizio Di Stefano con la Lega. E non c’è due senza tre, visto che l’ex ministro ha annunciato dal palazzo della Provincia che sarà di nuovo in città molto presto “perché la partita si gioca tra la gente e non negli uffici” ha spiegato.

L’ex senatore Di Stefano che la Lega vuole come candidato sindaco per Chieti alle amministrative e su cui resta aperto il confronto con il centrodestra si dice "orgoglioso". "La città- ha dichiarato - si attende molto dalla prossima amministrazione e io vorrei provare a dare una risposta in termini di passione e di entusiasmo, ma anche di esperienza e competenza che ho accumulato in tanti anni di passione politica messa in ogni campo. Credo sarà una bella sfida".

Come ha ribadito Matteo Salvini: "Si lavora per un accordo per l'unità del centrodestra: lo abbiamo sempre fatto in Abruzzo, per il sindaco dell'Aquila e per il presidente della Regione. Mi sembra che ci siamo capiti. La Lega è la prima, non è che possiamo sempre fare passi indietro noi".

A sostenere Di Stefano oggi pomeriggio, oltre a molti dei rappresentanti regionali e anche comunali della Lega, c'era anche l'europarlamentare Massimo Casanova.

“Mi entusiasma la voglia, la gioia, la vivacità di tanti giovani di tanta gente che viene ancora una volta per Salvini e per la Lega e per sposare un progetto politico – ha aggiunto Di Stefano - quel progetto politico che sto mettendo insieme con tante donne e uomini che stanno collaborando con me". Dalla valorizzazione del patrimonio storico di Chieti, fino al rilancio dell'area industriale, passando per l'università' come volano per il territorio Di Stefano traccia gia' le linee guida del suo programma per il "rilancio della città".