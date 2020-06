Accordo fatto: Fabrizio Di Stefano sigla il patto con Giustizia Sociale

Riprende a piccoli passi la campagna elettorale interrotta dalla pandemia e con essa anche gli accordi politici. Quest'oggi è stato siglato il patto tra il candidato della Lega Fabrizio Di Stefano e la lista Giustizia Sociale, per la quale ha firmato il presidente Antonio Tullio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intesa è stata raggiunta dopo aver trovatO ampia condivisione sui punti programmatici di Di Stefano, in particolare sulla necessità di puntare sul rilancio di Chieti in termini economici ed occupazionali, valorizzando l’asse ospedale–università e rivalutando il patrimonio culturale della parte alta, anche attraverso l’accesso ai fondi comunitari. Dal suo canto, D Stefano condivide anche la proposta della lista civica Giustizia Sociale di individuare due spazi specifici, sul colle e allo scalo, da affidare al mondo associazionistico, quella di rendere la città più vivibile e vivacizzarla soprattutto nei mesi estivi e di concentrarsi sul decoro urbano.



"Sono notevolmente soddisfatto di avere nella mia coalizione una lista che nel proprio nome utilizzi la parola sociale - il commento di Fabrizio Di Stefano - in quanto sarà di particolare importanza la sensibilità che la nuova amministrazione vorrà dimostrare verso tutte le tematiche che riguardino le politiche sociali cittadine, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. Ho sempre creduto nel civismo impegnato in politica e a Chieti Giustizia Sociale ha una ampia storia di nobiltà di sentimenti civici, testimoniati anche dalla presenza ultradecennale della lista alle competizioni elettorali e successivamente tra i banchi del consiglio comunale".