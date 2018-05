Canoni raddoppiati e carenza d'acqua, ma al consorzio di bonifica sud si assume

Due nuovi assunti, come figure tecniche da inserire nella pianta organica del Consorzio di bonifica sud. Non ci sarebbe nulla di strano, se non si trattasse dello stesso consorzio che ha aumentato i canoni idrici del 40 per cento, scatenando così le proteste degli agricoltori. Lo stesso che, secondo la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, non garantirebbe i livelli minimi di acqua nella diga del Chiauci per garantire adeguato approvigionamento.

Proprio Febbo denuncia, carte alla mano, le due nuove assunzioni effettuate dal commissario Franco Amicone. Il 2 maggio, sono state emanate due delibere, la 153 e la 154, per assumere, rispettivamente, il dottor Luca Zepponi, applicato amministrativo, nato ad Ancona, e l'ingegner Franco Lamparelli di Pescara, inserito nel settore tecnico. Commenta Febbo: