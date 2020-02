Discarica abusiva di Montazzoli, il caso arriva in consiglio regionale

I consiglieri regionali Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi (M5s) hanno fatto sapere di aver protocollato un’interpellanza indirizzata all'assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli sulla discarica a cielo aperto che insiste sulla Strada provinciale 152 che ricade sul territorio di Montazzoli.

Nella discarica sono presenti rifiuti speciali.potenzialmente pericolosi.

“È assurdo – commentano Taglieri e Smargiassi – che nessuno fino a ora abbia alzato un dito. Eppure la discarica è lì, sotto gli occhi di tutti, e sicuramente da molto tempo, vista la grande quantità di immondizia accumulata. Oggi non ci sono più scuse per l’asssessore Campitelli, e per tutta la Giunta regionale, che deve delle risposte chiare a noi, e delle azioni risolutive concrete ai tanti cittadini che vivono quel territorio. La gestione dei rifiuti in Abruzzo ha sempre rappresentato un problema di cattiva gestione da parte della politica locale"