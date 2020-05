Decreto Legge 'Rilancio', la deputata Torto (M5s): "Un imponente sostegno alle imprese"

Il decreto "Rilancio" presentato mercoledì sera dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa contiene numerose misure, novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese: 55 miliardi di euro per l’inizio della ripartenza economica dell’Italia colpita dall'emergenza Coronavirus.

La deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto ha commentato il nuovo pacchetto di misure varato dal governo. “Il turismo è sicuramente tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza - dichiara Torto - e con questo decreto andremo a finanziare importanti misure, con uno stanziamento di 4 miliardi di euro, proprio a sostegno del settore turistico e ricettivo del nostro paese. Il decreto Rilancio prevede diversi interventi per sostenere le imprese: dal credito di imposta per gli affitti, l’esenzione dell’Imu per gli alberghi, agriturismi, campeggi e le altre imprese ricettive, ai contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato”.

La deputata pentastellata sulle misure di contenimento del contagio da Covid 19 fa sapere che “le misure di contenimento del virus finora adottate e che dovremo continuare a mettere in atto anche nella Fase 2 saranno sostenute ampiamente attraverso significativi contributi per la sanificazione e l’adeguamento strutturale alle prescrizioni sanitarie: l’obiettivo che ci siamo prefissati è sempre stato quello di interventi che potessero fornire un reale ossigeno alle attività turistiche, mettendole anche in condizione di adeguarsi alle misure di contenimento del Coronavirus".

La deputata del M5s, Daniela Torto sostiene dunque che il governo abbia “Insomma possiamo dire con assoluta certezza che il governo si è assunto la responsabilità delle sue scelte ed ha fornito importanti risposte alle innumerevole richieste giunte da tutti i settori, presentando un provvedimento pari a due manovre di bilancio. Oggi, la battaglia che abbiamo di fronte è nella capacità che avremo noi tutti di reagire a questa emergenza che ha generato gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico: il governo con il DL Rilancio ha avviato un’imponente azione di sostegno alle imprese e alle famiglie ed è già pronto a mettere in campo altre misure in risposta alla situazione emergenziale in cui ci troviamo, e sono sicura che l’Italia e gli italiani daranno ancora una volta dimostrazione di essere un grande paese”.