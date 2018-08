D'Alfonso sceglie il Senato, elezioni regionali in autunno

Luciano D'Alfonso sceglie il Senato. La polemica che ha tenuto banco negli ultimi mesi sulla incompatibilità del governatore-senatore, è stata sciolta da un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, in cui il presidente della Regione ha rivelato:

Avevo già deciso a marzo.

D'Alfonso, dunque, si dedicherà alla vita politica nella capitale. E questo determinerà imminenti elezioni in Abruzzo per scegliere il nuovo consiglio regionale, che si terranno a novembre o dicembre. Qualche giorno fa, la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva dato al governatore tre giorni di tempo per scegliere una delle due poltrone.

Ha spiegato ancora D'Alfonso: