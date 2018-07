D'Alfonso attende la convalida: "Non costo un euro in più"

Attende che si attivi la procedura di convalida dell'elezione da senatore e rivendica il suo impegno per l'Italia e per l'Abruzzo Luciano D'Alfonso, incalzato questa mattina a Chieti Scalo a margine di una conferenza stampa sull'avvio dei lavori di via Piaggio.

"Sarò il garante di un riequilibrio dei tempi. La precedente legislatura è durata sei mesi in più del previsto: questa legislatura durerà qualche mese in meno" ha detto il presidente della Regione Abruzzo, a pochi giorni dalla prossima riunione della Giunta del Senato per le elezioni chiamata a decidere sul doppio ruolo di presidente della Regione e senatore della Repubblica, in vista delle prossime elezioni regionali.

"Non costo un euro in più - ha sottolineato- svolgendo due attività che mi danno la ragione per la quale ogni giorno riconosco e misuro il valore dell'Abruzzo. Dal giorno nel quale dovessi essere sollevato dalla responsabilità della regione Abruzzo, scatterebbero 120 giorni per gli adempimenti".