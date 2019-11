Cultura, la Regione stanzia fondi per le tradizioni abruzzesi

"Dopo aver deliberato nei giorni scorsi oltre due milioni di euro per i fondi per le attività culturali oggi approviamo lo stanziamento di ulteriori 517 mila euro per eventi e manifestazioni organizzati da enti pubblici o privati per l'adozione del programma delle iniziative dirette dalla Giunta regionale". A comunicarlo è l'assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo.

"Oggi è fondamentale portare avanti e sviluppare ancora di più gli eventi specifici per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e letterario. Infatti - spiega Febbo - con questa delibera stanziamo dei specifici fondi per la promozione ed il sostegno della storia e delle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi. In Abruzzo abbiamo eventi eccezionali che sono ormai delle eccellenze che riescono a promuovere il territorio fuori dai confini regionali, come la Perdonanza, Mastrogiurato, Giostra Cavalleresca, Pescara Jazz e altri".

L'assessore Regionale chiude con una promessa: "sarà mia premura ed impegno arrivare dal prossimo anno a far uscire in anticipo i relativi bandi inerenti il mondo culturale così da promuovere e sostenere quelle tante e belle iniziative che sono eccellenze culturali ed attrattive".