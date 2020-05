'Fase 2' in Abruzzo, il Movimento 5 stelle: “La Regione è un completo fallimento”

“Alla prova dei fatti per la cosiddetta 'fase due' della gestione dell’emergenza Coronavirus, il centrodestra abruzzese fallisce completamente, palesando la sua inadeguatezza alla guida dei Comuni e della Regione”. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari e i consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 stelle abruzzese.

"La smania di voler a tutti i costi anticipare le direttive dei decreti del presidente del Consiglio - scrivono i pentasellati - che si tratti delle restrizioni di qualche settimana fa o delle riaperture di questi giorni, mette in evidenza quanto, per una certa politica locale, lo scopo primario sia probabilmente più quello del contrasto al Governo nazionale che la tutela della salute pubblica e la gestione attenta della ripresa economica del territorio”.

Secondo il M5s abruzzese le ordinanza adottate dalla Regione non vanno nella direzione giusta. "È inaccettabile in questo preciso momento storico che le scelte di un sindaco o del presidente della Regione, Marco Marsilio, si basino unicamente sull’aumento del consenso: un buon amministratore, in momenti dove la gestione della 'cosa pubblica' può fare la differenza tra la vita e la morte, ha il dovere di svolgere il ruolo di comando avendo come primo obiettivo la tutela della salute pubblica e una strategia che rimetta in moto l’economia, senza costringere gli abruzzesi a scegliere se sia più importante lavorare o vivere. Sono scelte difficili - conlcudono i pentastellati - ma in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo, il faro di ogni azione deve essere il buon senso. Lo sa bene il presidente Conte, ma purtroppo il centrodestra sembra non averlo capito".