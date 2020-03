Coronavirus, l’appello di Daniela Torto (M5s) ai sindaci: “No all’ipoclorito di sodio per la pulizia delle strade”

“No all’ipoclorito di sodio per lo pulizia delle strade e degli spazi pubblici nei nostri Comuni!”. Questo l’appello lanciato questa mattina dall’onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle che allerta in una nota tutti i sindaci abruzzesi affinché ci si impegni ad evitare l’utilizzo dell’ipoclorito di sodio dannoso per l’ambiente, per gli animali e per la salute dell’uomo, risultando tra l’altro incerta la sua capacità di distruggere il virus su superficie esterne e in aria.

"Questa sostanza -spiega Torto - corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, è associabile ad un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali e, per di più, l’utilizzo indiscriminato del disinfettante in questione può essere nocivo per le acque superficiali e quelle sotterranee".

Infine la deputata di Bucchianico lancia un monito a tutto l'Abruzzo: “Soprattutto in un momento tanto delicato e poco rassicurante come questo - conclude la deputata - è fondamentale che non solo tutti i cittadini si attengano scrupolosamente alle regole e al buon senso nei confronti del prossimo e di sé stessi, ma si attivino anche tutte le amministrazioni al fine di procedere in modo coordinato e informato: solo così potremo superare tutti insieme e in maniera definitiva la pandemia, preservando noi stessi, l’intero ecosistema e il nostro ambiente”