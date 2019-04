Due consiglieri comunali passano alla Lega: "Rafforziamo azione politica a Chieti"

Nuove acquisti in casa Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini in queste ultime settimane ha visto nuove adesioni. La novità principale è che la Lega, da ieri, ha una rappresentanza forte anche all’interno del consiglio comunale di Chieti. Dopo l'allontamento di Diego Costantini, infatti, la Lega ora può contare su Marco Di Paolo e Graziano Marino che si aggiungono ad Alessandro Bevilacqua.

Questo il commento di Di Paolo, ex Fratelli d'Italia:

Non lascio la barca che affonda anzi ho contribuito con orgoglio per portarla in porto da vincente- sostiene Di Paolo- ma credo che un partito debba essere un insieme di persone che vogliono lavorare con armonia per raggiungere gli obiettivi prefissati sul territorio con la massima condivisione, ed è per questo che ho deciso di aderire alla Lega Salvini Abruzzo; sono certo di avere l'opportunità di lavorare sul territorio condividendo a pieno gli ideali e le capacità costruttive che trasmettono il leader Matteo Salvini e i suoi dirigenti locali per il bene della nostra città. Ringrazio per avermi accolto in questa grande famiglia.