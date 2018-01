Bilancio positivo per il 2017 della giunta Pupillo e il 2018 si apre nel ricordo del vicesindaco Valente

Traccia un bilancio positivo per l’anno appena concluso il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, pur segnato dalla grave perdita del vicesindaco Pino Valente, scomparso pochi mesi fa.

“Realizzare i progetti pensati e avviati con lui, innamorato come pochi della nostra Lanciano, riteniamo sia il miglior modo per ricordarlo e onorarne la memoria”, afferma Pupillo, che ha incontrato la stampa per fare il punto sul 2017 e tracciare gli obiettivi della sua giunta per il 2018. In particolare, nei prossimi 12 mesi partiranno il cantiere di corso Trento e Trieste, finanziato con 1 milione e 300mila euro, e quello per la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia, che verrà costruita nell'area adiacente alla elementare Rocco Carabba, con 900mila euro.

Lavori

Nel corso dell'anno sono stati avviati, in alcuni casi ultimati, cantieri per circa 7 milioni di euro. In particolare, è stata ripristinata la gradinata del parco Villa delle Rose (300mila euro), che nel corso di quest’anno verrà riqualificato con lavori finanziati dalla Regione Abruzzo per 1 milione di euro. Il rifacimento degli asfalti nelle contrade e in centro è costato 500mila euro, mentre sono ancora in corso i lavori per i marciapiedi di corso Bandiera (200mila) e per la messa in sicurezza delle mura di Porta San Biagio (400mila).

3 milioni sono andati ai quartieri Santa Rita e Olmo Di Riccio. Qui, 800mila euro sono stati destinati alla nuova illuminazione, alla realizzazione di sottoservizi e marciapiedi, alla riasfaltatura. Nel computo c’è anche la pista ciclabile di via del Mare, opera contestata da moltissimi in città.

A Santa Rita, per 2 milioni e 200mila euro, sono in corso i lavori per la costruzione di due palazzine destinate a 12 appartamenti a canone agevolato, per l'ampliamento degli spogliatoi del campo Marcello Di Meco e per la costruzione del bocciodromo del Centro anziani.

Nel computo delle opere portate a termine, Pupillo inserisce anche i lavori di messa in sicurezza di diverse scuole comunali, con 1 milione e 800mila euro di interventi di adeguamento antisismico e antincendio.

Ecologia

Il 2017 è stato anche il primo anno della raccolta differenziata, che ha raggiunto il 76%, con punte del 78%, lungo i 12 mesi. Inoltre, c’è stato un intervento di riqualificazione dell'intera pubblica illuminazione del Comune di Lanciano, affidato alla Ceie Power, che abbasserà i consumi del 78%, grazie a un investimento da 6 milioni di euro per i quasi 6mila punti luce di Lanciano, che nel 2018 sarà illuminata meglio inquinando e spendendo di meno.

Inoltre, gli ultimi mesi del 2017 sono stati caratterizzati anche dalla firma del Contratto del Fiume Feltrino con gli altri Comuni interessati dal bacino. A questo si aggiunge la notizia del finanziamento ministeriale per 12 milioni di euro ai progetti della EcoLan.

Sociale.

“La nostra idea di costruire una Lanciano a servizio del comprensorio frentano - dice Pupillo - ha trovato soddisfazione nell'allargamento dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, con l'adesione di Scerni, San Vito Chietino e Paglieta, oltre che nell'importante Piano Sociale dell'Ecad Frentano approvato a dicembre, un piano da oltre 9 milioni di euro per il triennio con altri 8 Comuni”.

Lanciano si è caratterizzata anche per i progetti di inclusione, come “Prima l'Italiano” promosso con il DeTitta-Fermi e l'associazione LancianoLab a favore dell'integrazione dei migranti ospitati nel Centro di Villa Elce. O l’adesione al progetto Sprarr approvato di recente, per una gestione diretta del fenomeno migratorio.

Cultura.

Sul fronte degli eventi culturali, in primo piano ci sono le tradizionali Feste di settembre, che nei giorni clou hanno visto partecipare circa 150mila persone. Inoltre, Lanciano si è candidata a Capitale della cultura italiana 2020, mettendo in luce, commenta il sindaco, “una vivacità culturale unica, in un anno importante e ricco di proposte che hanno dato il giusto spazio all'innovazione, preservando la tradizione: dal sostegno storico alle associazioni come Amici della Musica e Mastrogiurato, dal Mese della Cultura con l'adesione al Maggio dei Libri e la rassegna Librando, il programma fitto di eventi per LancianoEstate2017, il primo concorso di idee per l'albero di Natale ecosostenibile e il primo grande evento musicale per aspettare l'anno nuovo in piazza con il successo del #31Lanciano”

Viabilità.

Sul fronte viabilità, grande attenzione è stata dedicata alla lotta contro la sosta selvaggia con un'azione programmata e organizzata con la Polizia Municipale, anche con l'aiuto di strumenti tecnologici all'avanguardia come il Targa System. Inoltre, il Comune si è fatto promotore della campagna di informazione e sensibilizzazione “Bambini al Sicuro” sul corretto uso del seggiolino in auto e la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale.

Bilancio.

Il bilancio 2017, approvato ad aprile, ha visto la conferma del taglio del 25% alle indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio. La Tari nel 2017 si è confermata una delle più basse d'Abruzzo: secondo l'esempio adottato da Cittadinanzattiva che ha elaborato delle tabelle di comparazione sulla base di una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadrati, la Tari di Lanciano (230 euro) è ampiamente al di sotto della media nazionale (300 euro), di quella regionale (308 euro), di quella dei capoluoghi di provincia abruzzesi L'Aquila (375 euro), Chieti (338 euro), Pescara (261 euro), Teramo (257 euro), di quella delle città vicine come Vasto (259 euro), Ortona (250 euro), Francavilla (255 euro).